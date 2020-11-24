Одобрена реформа обязательного медицинского страхования

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования. Теперь Федеральный фонд обязательного страхования получит полномочия страховщиков в отношении контроля медпомощи, частные страховые компании исключаются из работы с федеральными клиниками.

Фонд без участия страховщиков будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями, а также займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Документ также меняет механизм оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

В бюджете фонда будут обособлены средства на финансовое обеспечение оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС. Тарифы на оплату такой помощи будет устанавливать правительство.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года. Поправки направлены на повышение доступности медицинской помощи, они призваны убрать лишнее звено в виде страховщиков-посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями.