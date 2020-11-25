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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенат Франции проголосует за независимость Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jackintosh / CC BY-SA 3.0

Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха, документ опубликован на сайте парламента. Подписи под проектом документа поставили главы пяти крупнейших политических фракций законодательного органа.

«Только независимость республики может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — написал в Twitter один из авторов законопроекта Бруно Ретайо, который является главой фракции «Республиканцы».

Кроме признания Нагорно-Карабахской республики проект резолюции также содержит требование провести международное расследование военных преступлений в Нагорном Карабахе, совершенных в ходе недавних боевых действий между Азербайджаном и Арменией.

Ретайо напомнил, что Франция стала первой страной в мире, официально признавшей геноцид армян. Считается, что армянская диаспора во Франции насчитывает свыше 600 тысяч человек, община имеет значительное влияние в стране.

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Независимость Нагорного Карабаха до сих пор признавалась лишь на уровне местного самоуправления. 

Так, решение признать самостоятельность республики в октябре принял городской совет итальянского Милана, в ноябре за такое решение выступил городской совет Парижа.

Сама Армения на официальном уровне не признает независимость Нагорного Карабаха, опасаясь международных санкций. С точки зрения международного права территория принадлежит Азербайджану, несмотря на проживание в регионе армян.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...