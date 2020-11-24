Вышел World of Warcraft Shadowlands

Дополнение Shadowlands для одной из самых популярных онлайн-игр World of Warcraft вышло 24 ноября. Сразу после релиза пиковый онлайн на Twitch в категории WoW составил 947 тысяч человек, это лучший результат с 2019 года.



Дополнение открывает игрокам доступ к Темным землям. По сюжету, они представляют собой мир, где обитают души умерших существ. При этом от баланса в Темных землях зависит существование всего мира.

В дополнении введена новая система развития персонажей, максимальный уровень сокращен с 120-го до 60-го, представителям всех рас теперь доступен класс рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир добавлены пять новых зон.

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Стоимость дополнения — 1649 рублей. Игроки также могут купить Heroic Edition (2349 рублей) и Epic Edition (2999 рублей). Дополнение Shadowlands стало восьмым по счету. Оригинальный World of Warcraft был выпущен компанией Blizzard Entertainment в 2004 году.