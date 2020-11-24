Лукашенко «подсказал» способ отстранить его от власти

Только белорусский народ может отстранить главу государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для этого ему необходимо использовать конституцию страны, подчеркнул белорусский лидер.

«Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он также предположил, что Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей в Белоруссии власти, но пока не знает, как это сделать. «Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов», — подчеркнул президент.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По официальным данным, победу на них со значительным отрывом одержал Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты голосования, организовав массовые протесты. Акции продолжаются уже почти четыре месяца.

Западные страны также не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, введя против белорусских властей санкции. Так, ЕС ввел ограничительные меры против 55 белорусских чиновников, в черный список попал сам Лукашенко.