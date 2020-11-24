НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Журнал TIME выбрал лучшие игры 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
247 0
Фото: © Sibnet.ru

Авторитетный американский журнал Time опубликовал рейтинг десяти лучших игр 2020 года. Игрой года эксперты журнала назвали Hades.

Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии, в каждом прохождении игрок должен преодолеть серию собранных случайным образом комнат с врагами и наградами. По своему жанру Hades является смесью roguelike и action RPG.

Авторы рейтинга отметили разнообразие боевой системы игры от американской студии Supergiant Games, удачную схему развития персонажа и возможность многократного прохождения. Hades уже добилась коммерческого успеха, продано более миллиона копий.

Второе место заняла игра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, которая рассказывает про приключения альтернативного Человека-паука. На третьем месте — боевик с глубоким сюжетом Last of Us Part II. Обе игры являются эксклюзивами PlayStation.

В десятку лучших игр 2020 года также вошли Among Us; Animal Crossing: New Horizons; Ori and The Will of The Wisps; Call of Duty: Warzone; Microsoft Flight Simulator; Fall Guys: Ultimate Knockout; Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Еще по теме
Вышел World of Warcraft Shadowlands
Ретро-игра стала самой дорогой в мире
Call of Duty Black Ops Cold War установила рекорд
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко «подсказал» способ отстранить его от власти
•
США объяснили заход эсминца в российские воды
•
Credit Suisse оценил перспективы рубля
•
Смартфоны получат инфракрасную зарядку
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экспозиция необычных масок появится в Томске
Сибирь 24.11.2020 17:19
Чиновника в Забайкалье задержали по делу о мошенничестве на 1,9 млн
Сибирь 24.11.2020 17:17
Красноярские ученые создали систему удаленной оценки урожайности
Сибирь 24.11.2020 17:08
Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом
Сибирь 24.11.2020 16:11
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7769
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6844
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3923
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3829
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко «подсказал» способ отстранить его от власти
•
США объяснили заход эсминца в российские воды
•
Credit Suisse оценил перспективы рубля
•
Смартфоны получат инфракрасную зарядку
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
35
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27