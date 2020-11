Журнал TIME выбрал лучшие игры 2020 года

Авторитетный американский журнал Time опубликовал рейтинг десяти лучших игр 2020 года. Игрой года эксперты журнала назвали Hades.

Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии, в каждом прохождении игрок должен преодолеть серию собранных случайным образом комнат с врагами и наградами. По своему жанру Hades является смесью roguelike и action RPG.

Авторы рейтинга отметили разнообразие боевой системы игры от американской студии Supergiant Games, удачную схему развития персонажа и возможность многократного прохождения. Hades уже добилась коммерческого успеха, продано более миллиона копий.

Второе место заняла игра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, которая рассказывает про приключения альтернативного Человека-паука. На третьем месте — боевик с глубоким сюжетом Last of Us Part II. Обе игры являются эксклюзивами PlayStation.

В десятку лучших игр 2020 года также вошли Among Us; Animal Crossing: New Horizons; Ori and The Will of The Wisps; Call of Duty: Warzone; Microsoft Flight Simulator; Fall Guys: Ultimate Knockout; Tony Hawk's Pro Skater 1+2.