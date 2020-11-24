СК задержал лидеров российских «Свидетелей Иеговы»

Сотрудники Следственного комитета задержали руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в России (организация запрещена в РФ), сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Обыски по делу проходят еще более чем в 20 регионах страны.

Уголовное дело возбуждено по материалам об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями. По версии следствия, в июне 2019 года группа лиц, зная о вступившем в силу решении Верховного суда, организовала в Москве работу местного центра, приводит ТАСС слова Ивановой.

«Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы"», — уточнила представитель СК. По ее словам, вербовались жители Москвы и других регионов для участия в религиозном движении.

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Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Следователи столичного Главного управления совместно с МВД России, ФСБ России и при поддержке Росгвардии в Москве и еще более чем в 20 регионах проводят обыски. «В настоящее время установлен и задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — сообщила Иванова.