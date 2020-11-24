Красноярские ученые создали систему удаленной оценки урожайности

Красноярские ученые создали интеллектуальную систему для мониторинга наземных объектов без привлечения узких специалистов, ее, например, можно использовать для оценки урожайности зерновых культур, сообщает правительство региона.

Применение системы существенно снизит затраты крупных предприятий, не имеющих возможности наблюдать за большими территориями. Кроме того, программа сможет анализировать объекты мониторинга даже в условиях недостатка исходных данных.

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«Существующие технологии мониторинга требуют привлекать для решения прикладных задач дорогостоящих экспертов: в области геопространственных данных, в области обработки изображений, в предметной области. При этом создается парадоксальная ситуация: спутник видит различные природные явления, происходящие на земле, а специалисты далеко не всегда могут использовать эту информацию в своей работе», — сказал профессор СФУ Юрий Маглинец.



Интеллектуальная система освобождает человека от поиска методов обработки больших объемов данных. Пользователь указывает место, время, необходимый объект, и машина следит за ним в определенное время через спутниковую систему.

Технология может применяться в сельском хозяйстве, например, контролировать развитие зерновых культур и предсказывать их урожайность. Сейчас авторы проекта и другие ученые СФУ работают над задачей поиска полезных ископаемых с привлечением данных космической съемки.