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Старение остановили чистым кислородом

Источник:
Aging-us
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Фото: intermedichbo / CC BY 3.0

Израильские ученые остановили процесс старения иммунных клеток человека с помощью кислородной терапии. В ходе эксперимента у людей увеличилась длина теломер, которая считается ключевым признаком биологического старения.

Исследователи использовали процедуру гипербарической оксигенотерапии — метода, подразумевающего вдыхание чистого кислорода под давлением в специальных помещениях. В ходе эксперимента участники прошли 60-дневный курс таких сеансов.

Считается, что старение характеризуется прогрессирующей потерей физиологических возможностей. На клеточном уровне это выражается сокращением длины теломер и клеточным старением.

В ходе эксперимента у добровольцев брали образцы крови, по которым исследователи оценивали длину теломер иммунных клеток. Оказалось, что кислородная терапия увеличила длину теломер примерно на 20%.

Самые существенные изменения были отмечены в так называемых В-клетках — длина теломер в них после всех процедур увеличилась на 37%. Ученые полагают, что интенсивное вдыхание кислорода может стать простым способом приостанавливать старение.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...