Старение остановили чистым кислородом

Израильские ученые остановили процесс старения иммунных клеток человека с помощью кислородной терапии. В ходе эксперимента у людей увеличилась длина теломер, которая считается ключевым признаком биологического старения.

Исследователи использовали процедуру гипербарической оксигенотерапии — метода, подразумевающего вдыхание чистого кислорода под давлением в специальных помещениях. В ходе эксперимента участники прошли 60-дневный курс таких сеансов.

Считается, что старение характеризуется прогрессирующей потерей физиологических возможностей. На клеточном уровне это выражается сокращением длины теломер и клеточным старением.

В ходе эксперимента у добровольцев брали образцы крови, по которым исследователи оценивали длину теломер иммунных клеток. Оказалось, что кислородная терапия увеличила длину теломер примерно на 20%.

Самые существенные изменения были отмечены в так называемых В-клетках — длина теломер в них после всех процедур увеличилась на 37%. Ученые полагают, что интенсивное вдыхание кислорода может стать простым способом приостанавливать старение.