Боярский посоветовал РФС сменить главного тренера сборной

Актер и футбольный болельщик Михаил Боярский заявил, что не верит в способность главного тренера сборной России Станислава Черчесова изменить ситуацию с чередой неудачных результатов национальной команды.

Сборная России проиграла шесть матчей подряд, в последнем поединке Лиги наций подопечные Черчесова уступили сборной Сербии со счетом 0:5.

«Эти 0:5, конечно, не выходят из головы. Без Дзюбы это не сборная. Он является "энерджайзером", стимулом к победе, умеет настраивать команду. Так что никаких радужных и оптимистических ожиданий у меня нет», — цитирует Боярского «РБ-Спорт».

По его мнению, у Черчесова нет плана развития на ближайшие годы. «Единственный выход для РФС — искать другого тренера», — сказал Боярский.