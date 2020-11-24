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Боярский посоветовал РФС сменить главного тренера сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Актер и футбольный болельщик Михаил Боярский заявил, что не верит в способность главного тренера сборной России Станислава Черчесова изменить ситуацию с чередой неудачных результатов национальной команды.

Сборная России проиграла шесть матчей подряд, в последнем поединке Лиги наций подопечные Черчесова уступили сборной Сербии со счетом 0:5.

«Эти 0:5, конечно, не выходят из головы. Без Дзюбы это не сборная. Он является "энерджайзером", стимулом к победе, умеет настраивать команду. Так что никаких радужных и оптимистических ожиданий у меня нет», — цитирует Боярского «РБ-Спорт».

По его мнению, у Черчесова нет плана развития на ближайшие годы. «Единственный выход для РФС — искать другого тренера», — сказал Боярский.

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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...