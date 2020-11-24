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Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Евгения Лудупова © пресс-служба Минздрава Бурятии

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заразилась коронавирусной инфекцией. Во время болезни она собирается работать из дома, сообщила глава ведомства на своей странице в Instagram.

«Держалась, но не убереглась. Сегодня ушла на изоляцию, но продолжаю работать. Надеюсь, что перенесу это заболевание в легкой форме. И буду работать из дома», — написала Лудупова.

Она обратилась к жителям Бурятии с просьбой беречь себя и близких, соблюдать дистанцию, носить маски, обрабатывать руки. «Только совместные усилия приведут к снижению рисков распространения заболевания. В свою очередь, наши медицинские работники делают все возможное. Поберегите их!» — резюмировала глава Минздрава.

По данным Минздрава Бурятии на утро вторника, в республике зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за последние 24 часа 12 человек. С начала пандемии в республике зафиксировано 17,5 тысячи случаев.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...