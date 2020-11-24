Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заразилась коронавирусной инфекцией. Во время болезни она собирается работать из дома, сообщила глава ведомства на своей странице в Instagram.

«Держалась, но не убереглась. Сегодня ушла на изоляцию, но продолжаю работать. Надеюсь, что перенесу это заболевание в легкой форме. И буду работать из дома», — написала Лудупова.

Она обратилась к жителям Бурятии с просьбой беречь себя и близких, соблюдать дистанцию, носить маски, обрабатывать руки. «Только совместные усилия приведут к снижению рисков распространения заболевания. В свою очередь, наши медицинские работники делают все возможное. Поберегите их!» — резюмировала глава Минздрава.

По данным Минздрава Бурятии на утро вторника, в республике зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за последние 24 часа 12 человек. С начала пандемии в республике зафиксировано 17,5 тысячи случаев.