Credit Suisse оценил перспективы рубля

Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, поэтому ослабление его курса временное, к концу года он может укрепиться, свидетельствует обзор швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Investment Outlook 2021.

Рубль стал одной из самых слабых валют в регионе, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций, а также регулярные интервенции ЦБ РФ на валютном рынке, отмечается в исследовании.

«Рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — говорится в прогнозе.

Эксперты полагают, что курс российской валюты в конце 2020 года составит 70-72 рубля к доллару США с вероятным сохранением положительной динамики курса в начале 2021 года. При этом на курс еще могут повлиять геополитические сюрпризы.

Что касается резкого ослабления рубля этой осенью, процесс был вызван временными факторами, указывают специалисты Credit Suisse. Рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях с середины августа.