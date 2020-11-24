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Credit Suisse оценил перспективы рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, поэтому ослабление его курса временное, к концу года он может укрепиться, свидетельствует обзор швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Investment Outlook 2021.

Рубль стал одной из самых слабых валют в регионе, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций, а также регулярные интервенции ЦБ РФ на валютном рынке, отмечается в исследовании.

«Рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — говорится в прогнозе.

Эксперты полагают, что курс российской валюты в конце 2020 года составит 70-72 рубля к доллару США с вероятным сохранением положительной динамики курса в начале 2021 года. При этом на курс еще могут повлиять геополитические сюрпризы.

Что касается резкого ослабления рубля этой осенью, процесс был вызван временными факторами, указывают специалисты Credit Suisse. Рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях с середины августа.

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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...