НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Коронавирусу предрекли ежегодное возвращение

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Фото: © sputnikvaccine.com

Вспышки коронавируса SARS-CoV-2 будут повторяться каждый год, заболевание приобретет сезонный характер, спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью», — цитирует Попову ТАСС.

Глава ведомства уточнила, что благодаря принятым мерам в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант. Считается, что данный штамм вызывает меньше осложнений по сравнению с китайской версией.

За последние сутки в России выявили 24 326 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 23 226 выздоровления и 491 летальный исход. По официальным данным, с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
Экспозиция необычных масок появится в Томске
Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом
Бесплатные лекарства для больных COVID появились в Забайкалье
Вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных лекарств
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
СК задержал лидеров российских «Свидетелей Иеговы»
•
Российский корабль пресек нарушение госграницы эсминцем ВМС США
•
Коронавирусу предрекли ежегодное возвращение
•
Credit Suisse оценил перспективы рубля
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экспозиция необычных масок появится в Томске
Сибирь 24.11.2020 17:19
Чиновника в Забайкалье задержали по делу о мошенничестве на 1,9 млн
Сибирь 24.11.2020 17:17
Красноярские ученые создали систему удаленной оценки урожайности
Сибирь 24.11.2020 17:08
Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом
Сибирь 24.11.2020 16:11
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7717
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6813
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3895
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3682
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
СК задержал лидеров российских «Свидетелей Иеговы»
•
Российский корабль пресек нарушение госграницы эсминцем ВМС США
•
Коронавирусу предрекли ежегодное возвращение
•
Credit Suisse оценил перспективы рубля
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...