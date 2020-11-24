Коронавирусу предрекли ежегодное возвращение

Вспышки коронавируса SARS-CoV-2 будут повторяться каждый год, заболевание приобретет сезонный характер, спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью», — цитирует Попову ТАСС.

Глава ведомства уточнила, что благодаря принятым мерам в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант. Считается, что данный штамм вызывает меньше осложнений по сравнению с китайской версией.

За последние сутки в России выявили 24 326 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 23 226 выздоровления и 491 летальный исход. По официальным данным, с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев коронавируса.