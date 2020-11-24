Ростелеком к «черной пятнице» подарит скидку на книги

Ростелеком дарит скидку 25% перед «черной пятницей» на две подписки «ЛитРес». Читателю будут доступны 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.

Скидка действует для пользователей сервиса «Ростелеком.Книги». До 30 ноября необходимо оформить одну из подписок. В подписке «Премиум» доступны 180 тысяч книг.

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Во «Все включено» читатель также сможет получить доступ к 180-и тысячам книг, а также к 40-а тысячам аудиокниг. Скидка действует в течение месяца.

Чтобы подключить подписку, нужно зайти в Личный кабинет Ростелекома (ЛК), зарегистрироваться на «ЛитРес» через ЛК, а затем авторизоваться в приложении «ЛитРес» на сайте.

Читателям доступны сотни тысяч книг: зарубежная и русская классика, современная проза, фантастика, фэнтэзи, книги по истории, психологии и саморазвитию. А для самых маленьких читателей собраны сказки всех народов мира, как в электронном, так и в аудиоформате.