Интернет-площадка Ozon выйдет на западные биржи

Российский интернет-магазин Ozon разместит 33 миллиона американских депозитарных акций по 30 долларов за бумагу в рамках первичного публичного размещения (IPO), говорится в сообщении компании.

Помимо этого, Ozon предоставил организаторам размещения IPO возможность в течение 30 дней купить 4,95 миллиона акций со скидкой. С учетом опциона и без учета комиссий и расходов Ozon может получить в результате IPO почти 1,14 миллиарда долларов

Начало торгов на NASDAQ запланировано на 24 ноября. Эксперты не исключают, что после выхода на биржу акции Ozon подорожают. Отмечается, что размещение Ozon вызывает колоссальный интерес, так как это единственная российская компания интернет-торговли, которая выходит на биржу.

Ozon 3 ноября объявила о том, что планирует провести IPO на бирже NASDAQ. Основные акционеры Ozon — фонд Baring Vostok и АФК «Система», которые владеют примерно по 40% акций компаний.

По данным на сентябрь 2020 года, количество продавцов на площадке превысило 18 тысяч, а количество покупателей — 11 миллионов. Выручка Ozon с января по сентябрь 2020 года составила 66,6 миллиардов рублей.