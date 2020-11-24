Новый вид водительских прав официально утвержден

Водительское удостоверение с надписями на английском и французском языках официально утверждено, соответствующий приказ за подписью главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на портале нормативных правовых актов.

Надпись «Водительское удостоверение» дополнена ее переводом на английский и французский языки — Driving Licence и Permis de Conduire. Надписи размещаются в три строки, они выполнены сиреневым цветом.

Теперь удостоверение приведено в соответствие с нормами международного права. Это позволит автолюбителям путешествовать с национальными правами по 80 государствам, в числе которых все страны Европы, а также Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия и другие.

Водительские права с надписью на трех языках выдаются уже больше года, но при этом действовал старый приказ МВД, регламентирующий бланк водительского удостоверения. Это противоречие устранили.

В последний раз водительское удостоверение в России обновлялось в 2014 году — в нем стали указывать подкатегории транспортных средств и отметку АТ (управление ТС только с автоматической трансмиссией).