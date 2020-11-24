Глава Сибирского центра ФМБА умер после COVID

Директор Сибирского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и депутат Виктор Воробьев умер в понедельник. Близкие написали в соцсетях, что у него был коронавирус.

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О смерти Воробьева сообщил во вторник Telegram-канал департамента здравоохранения Томской области. Врачу было 53 года.

«Мы теряем коллег… Несмотря на все усилия врачей, на 54 году ушел из жизни наш коллега, Виктор Александрович Воробьев», – говорится в сообщении.

Виктор Вороьбев родился в 1967 году. Окончил военно-медицинский факультет при Сибирском медицинском университете, был военным врачом, с 2014 года возглавлял Сибирский центр ФМБА. Также был депутатом Законодательной Думы Томской области.

По словам близких Воробьева, у него был коронавирус. «Сегодня умер мой друг и брат Витя Воробьев. Сердце + ковид», – написал в Facebook томский журналист Ринат Мифтахов.