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Глава Сибирского центра ФМБА умер после COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Директор Сибирского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и депутат Виктор Воробьев умер в понедельник. Близкие написали в соцсетях, что у него был коронавирус.

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О смерти Воробьева сообщил во вторник Telegram-канал департамента здравоохранения Томской области. Врачу было 53 года.

«Мы теряем коллег… Несмотря на все усилия врачей, на 54 году ушел из жизни наш коллега, Виктор Александрович Воробьев», – говорится в сообщении.

Виктор Вороьбев родился в 1967 году. Окончил военно-медицинский факультет при Сибирском медицинском университете, был военным врачом, с 2014 года возглавлял Сибирский центр ФМБА. Также был депутатом Законодательной Думы Томской области.

По словам близких Воробьева, у него был коронавирус. «Сегодня умер мой друг и брат Витя Воробьев. Сердце + ковид», – написал в Facebook томский журналист Ринат Мифтахов.

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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...