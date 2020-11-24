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Садальский повторно обвинил шоу «Голос» в бесстыдстве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актер Станислав Садальский обрушился с новой порцией критики в адрес шоу «Голос» после этапа поединков с участием дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой.

Будникова произвела фурор на слепых прослушиваниях, к девушке развернулись почти все наставники. Когда выяснилось, что Будникова — дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом, ее успех Будниковой посчитали блатом.

На этапе поединков Будникова выступила в дуэте с Максимом Коковиным. Все наставники, кроме Шнурова, восхитились исполнением «блатной» певицы, практически оставив без внимания Коковина.

Садальский посчитал, что молодому человеку специально дали невыгодную партию, где он не мог проявить мощь своего вокала. А голос Будниковой специально усилили.

«Жюри и организаторы просто не стесняются! Они демонстративно положили "болт Первого канала" на мнение зрителей», — написал Садальский в Instagram.

Ранее Первый канал из-за нападок на шоу «Голос» подал в суд на нескольких своих обидчиков, в их числе и Станислав Садальский.

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