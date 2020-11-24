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Пара подростков в Омске жестоко убила маму, запретившую им общаться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девочка-подросток вместе со своим парнем под Новый год убила маму молотком и ножами за то, что та запрещала им общаться. В ближайшее время юная пара предстанет перед судом, сообщило во вторник СУ СКР по Омской области.

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Преступление произошло в прошлом году. По данным следствия, в ноябре девушка и парень разозлились на ее маму, которая запрещала им общаться, и задумали убить ее.

«В ночь с 30 на 31 декабря 2019 года, предварительно вооружившись молотком и кухонными ножами, они дождались возвращения матери девушки с работы, после чего напали на нее с целью убийства. В общей сложности женщине были нанесены около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами», – сказано в сообщении.

Женщина сопротивлялась. Она смогла ударить парня ножом в ногу, позвонить подруге и выбраться в подъезд, где ее нашли соседи. В тот же день омичка умерла в больнице.

«Обвиняемые в ходе следствия частично признали вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако попытались выставить погибшую как виновницу конфликта, а себя жертвами самообороны», – говорится в сообщении следствия.

Во время расследования силовики опровергли эту версию. В ближайшее время пара предстанет перед судом. Сейчас девушке 16 лет, а ее парню 18, то есть он будет отвечать за убийство с особой жестокостью как взрослый.

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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...