Пара подростков в Омске жестоко убила маму, запретившую им общаться

Девочка-подросток вместе со своим парнем под Новый год убила маму молотком и ножами за то, что та запрещала им общаться. В ближайшее время юная пара предстанет перед судом, сообщило во вторник СУ СКР по Омской области.

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Преступление произошло в прошлом году. По данным следствия, в ноябре девушка и парень разозлились на ее маму, которая запрещала им общаться, и задумали убить ее.

«В ночь с 30 на 31 декабря 2019 года, предварительно вооружившись молотком и кухонными ножами, они дождались возвращения матери девушки с работы, после чего напали на нее с целью убийства. В общей сложности женщине были нанесены около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами», – сказано в сообщении.

Женщина сопротивлялась. Она смогла ударить парня ножом в ногу, позвонить подруге и выбраться в подъезд, где ее нашли соседи. В тот же день омичка умерла в больнице.

«Обвиняемые в ходе следствия частично признали вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако попытались выставить погибшую как виновницу конфликта, а себя жертвами самообороны», – говорится в сообщении следствия.

Во время расследования силовики опровергли эту версию. В ближайшее время пара предстанет перед судом. Сейчас девушке 16 лет, а ее парню 18, то есть он будет отвечать за убийство с особой жестокостью как взрослый.