Суд присяжных рассмотрит дело «вора в законе» Кости Канского

Присяжные в Красноярском краевом суде в среду начнут рассмотрение уголовного дела Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии («вор в законе»), сообщается на сайте суда.

Найбауэра задержали в августе, Косте Канскому предъявили обвинение по редкой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Она предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

По желанию Найбауэра была сформирована коллегия присяжных, но из-за болезни участников заседания в сентябре и октябре не состоялись. Рассмотрение дела должно начаться 25 ноября.

Ранее Канский сидел два раза — за угон автомобиля в 17 лет и за хранение наркотиков в 2008 году (год и девять месяцев). По данным полиции, Костя Канский сам не участвовал в преступлениях, но руководил их организацией, контролировал черных лесорубов, мошенников и других. В 2011 году ему удалось выжить после нападения киллера, пуля попала в спину.

«До сих пор он считает себя вором в законе, и на вопрос откажешься ты от статуса или нет, он сказал, что "для меня проще смерть, чем признать это". Не отказался, продолжал благодаря своему статусу влиять на какие-то процессы в крае», — говорил замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Эдуард Хавабу телеканалу «Россия 24».