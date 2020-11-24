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Иск Цоя к Учителю оставили без движения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Пресненский суд Москвы не будет рассматривать иск Александра Цоя к киностудии «Рок» режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, сообщили в пресс-службе суда.

Наследник музыканта Виктора Цоя обратился в суд, чтобы обязать создателей картины «Цой» удалить изображение отца из картины и запретить использовать его персональные данные.

«Двадцатого ноября было вынесено определение об оставлении заявления Цоя А. без движения», — цитируют РИА Новостипресс-службу Пресненского суда.

Фильм «Цой» режиссера Алексея Учителя вышел в российский прокат 12 ноября. Лента рассказывает о водителе автобусе, в который врезался Виктор Цой на своем «Москвиче» в день гибели.

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