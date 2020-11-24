НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Елизавета II дала сыну бизнесмена из России титул барона Сибирского

Источник:
РИА Новости
455 3
Фото: Ralph_PH / CC BY 2.0

Королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает правительственный бюллетень The Gazette.

«Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации», — приводит РИА Новости текст бюллетеня.

Британские СМИ еще в конце июля сообщили, что сын российского предпринимателя Александра Лебедева Евгений Лебедев станет членом палаты лордов британского парламента, стало известно в конце июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПринца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты Evening Standard и Independent. Имя Лебедева значится в обнародованном списке 36 новых пожизненных пэров.

Британские СМИ сообщали ранее, что Лебедев хотел, чтобы в его титуле значилось слово «Московский», но по правилам разрешение на использование иностранного географического названия в титулах должно давать правительство соответствующей страны.

Еще по теме
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам
«Дорожного полтергейста» в Кузбассе сняли на видео
Женщина купила в магазине светящуюся в темноте курицу
смотреть все
Жизнь #Курьезы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Бурятии попросил субсидий для экопредпринимателей
Сибирь 24.11.2020 13:57
Полиция Приангарья выложила видео погони за пьяной автомобилисткой
Сибирь 24.11.2020 13:34
Глава Сибирского центра ФМБА умер после COVID
Сибирь 24.11.2020 13:30
Пара подростков в Омске жестоко убила маму, запретившую им общаться
Сибирь 24.11.2020 12:30
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7649
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6758
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3866
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3532
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...