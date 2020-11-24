Елизавета II дала сыну бизнесмена из России титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает правительственный бюллетень The Gazette.

«Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации», — приводит РИА Новости текст бюллетеня.

Британские СМИ еще в конце июля сообщили, что сын российского предпринимателя Александра Лебедева Евгений Лебедев станет членом палаты лордов британского парламента, стало известно в конце июля.

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Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты Evening Standard и Independent. Имя Лебедева значится в обнародованном списке 36 новых пожизненных пэров.

Британские СМИ сообщали ранее, что Лебедев хотел, чтобы в его титуле значилось слово «Московский», но по правилам разрешение на использование иностранного географического названия в титулах должно давать правительство соответствующей страны.