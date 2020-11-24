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Бесплатные лекарства для больных COVID появились в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бесплатные лекарства для пациентов с диагнозом COVID, находящихся на амбулаторном лечении, начали выдавать в Забайкалье, сообщила в понедельник замгубернатора края Аягма Ванчикова.

«Препараты распределяются по медорганизациям центральных районных больниц (ЦРБ) и будут выдаваться для амбулаторного лечения врачами. Выдачу лекарственных препаратов мы уже начали», — уточнила вице-губернатор.

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В октябре правительство РФ подписало постановление о выделении регионам средств из федерального бюджета на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся дома. Медикаменты во многих регионах Сибири начали закупать в ноябре.

В понедельник в государственные аптеки региона поступила партия Фавипиравира (короновира) в количестве 1,3 тысячи упаковок. Этот препарат предназначен для бесплатной выдачи больным коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро вторника, за последние сутки в Забайкальском крае зафиксировано 266 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них (165) пришлись на районы края.

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