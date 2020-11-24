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Аналитики оценили падение авторынка из-за пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Падение продаж легковых автомобилей в 2020 году составит не менее 15%, положительную динамику показали только китайские автоконцерны, говорится в исследовании банка «Открытие».

За 10 месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%, объем продаж новых автомобилей составил около 1 189 тысяч единиц. В 2019 году примерно столько же было продано на два месяца раньше, в середине сентября. По итогам года падение составит не менее 15%.

Обвальное падение произошло в апреле — на 72,4%, его вызвало осложнение логистики, приостановка деятельности автопроизводителей, закрытие дилерских центров. Это нанесло серьезный удар по автомобильной отрасли, так как март и апрель — традиционно месяцы самого высокого спроса на автомобили, они обеспечивают 30-40% от чистой прибыли автодилеров за год.

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По итогам 10 месяцев положительная динамика продаж наблюдается у китайских автоконцернов, которые увеличили объем продаж новых автомобилей на 42,7%, что связано в основном с низкой базой прошлого периода и выходом на рынок новых моделей. 

Положительную динамику также демонстрируют японский бренд Suzuki за счет укрепления позиций благодаря обновленным моделям и группа PSA — они увеличили объем продаж на 11,2% и 0,4% соответственно.

По оценкам «Открытия Research», автоконцерны, локализовавшие производство автомобилей на территории России, находятся в более стабильном положении по сравнению с импортерами. Сборка машин на российской территории позволяет снижать влияние скачков валютных курсов на конечную стоимость автомобилей, а также минимизировать потери от увеличения сроков поставок части комплектующих на заводы.

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