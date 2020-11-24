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Томский СК раскрыл подробности дела о сопротивлении при обыске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Защита мэра Томска Ивана Кляйна сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жены главы города, директора ОАО «Томское пиво» Галины Кляйн. СУ СКР по Томской области раскрыл детали подобного уголовного дела, не называя фамилии фигурантки, – за насилие в отношении представителя власти томичке грозит до пяти лет колонии.

Вечером в понедельник адвокаты Кляйна сообщили, что его жена попала под уголовное преследование, связанное с оказанием сопротивления при обыске в день, когда задержали мэра.

«По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей», – сообщило СУ СКР по Томской области, не раскрывая данных подозреваемой.

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Санкции статьи «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мэра Томска задержали 13 ноября. У него дома и на работе прошли обыски. Кляйна подозревают в превышении полномочий в интересах ОАО «Томское пиво», которым руководит его жена. Мэр временно отстранен от должности и находится в СИЗО.

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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...