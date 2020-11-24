Аналитики назвали регионы Сибири с самыми высокими зарплатами

Самая большая доля сибиряков с зарплатами свыше 100 тысяч рублей живет в Красноярском крае, а самая малая — в Алтайском. Остальные регионы Сибири разместились в середине общероссийского рейтинга по величине заработных плат.

Для регионов России характерна большая разница зарплат, как между регионами, так и внутри них. В стране, зарплата каждого одиннадцатого составляет менее 15 тысяч рублей. Средняя зарплата колеблется в диапазоне от 23 до 56 тысяч рублей, а зарплата свыше 100 тысяч во многих регионах — роскошь, пишет РИА Новости по результатам проведенного исследования.

Сибирские регионы не попали в первую десятку по доле зарплат выше 100 тысяч рублей. Самая высокая доля «стотысячников» наблюдается в Красноярском крае —9% работающих. Регион занял 12 место. Доля тех, кто зарабатывает меньше 15 тысяч – 3,6%

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На 20-м месте Томская область — доля с зарплат выше 100 тысяч — 6,3%, а ниже 15 тысяч – 3,9%, На 21 месте Иркутская область. Здесь свыше 100 тысяч зарабатывают 6%, а ниже 15 — 2,1 процент.

За тройкой сибирских лидеров следует Забайкальский край, Хакасия, Новосибирская область, Кузбасс, Бурятия, Тува, Омская область, Республика Алтай. На последнем, 72 месте, Алтайский край. Доля тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч — 1,3%. А ниже 15 тысяч получают 19,4%.

Эпидемия коронавируса также оставила негативные изменения на рынке труда. Доля безработных выросла почти в 1,5 раза. При этом, высокие зарплаты растут, а невысокие — снижаются. Эксперты указывают, что эта тенденция в ближайшее время сохраниться и сотрудникам с низкой зарплатой сохраниться — радикального увеличения низких зарплат не будет. Но средняя зарплата будет увеличиваться.