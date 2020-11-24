Попова назвала Республику Алтай в числе проблемных по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что самый высокий показатель распространения коронавируса и наиболее большой суточный прирост зарегистрирован в Республике Алтай. Росздравнадзор региона проверит Минздрав Республики для снижения темпов заражения.

По словам Поповой, в Республике Алтай не только высокий показатель распространения дальнейших инфекционных процессов.

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«Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях», — сказала глава Роспотребнадзора.

Росздравнадзор по Республике Алтай, в свою очередь, начал в отношении регионального Министерства внеплановую проверку соблюдения мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции и полного развертывания дополнительных инфекционных коек, оснащения их медицинским оборудованием.

До этого Росздравнадзор сообщал, что в регионе есть дефицит медиков, задержка по выдаче результатов ПЦР, нехватка томографов и другого оборудования.