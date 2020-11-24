Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности

Легализация каннабиса в других странах является угрозой национальной безопасности России, следует из Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, подписанной президентом Владимиром Путиным. Бороться с угрозой предполагается, в частности, нужно «духовными ценностями».

Легализация использования каннабиса в рекреационных целях, как и появление новых видов наркотиков, увеличение их производства в зонах вооруженных конфликтов и на территориях со слабым контролем со стороны власти, ведет к расширению глобального рынка наркотиков.

В стратегии говорится, что попытки легализации и либерализации политики в отношении наркотиков в других странах расцениваются в качестве «попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков».

В документе также отмечается угроза использование наркоторговцами новых технологий — интернета для пропаганды незаконного употребления наркотиков и применение «новейших финансовых инструментов» для оплаты покупки запрещенных веществ и легализации дохода от таких сделок.

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Противодействовать распространению наркотиков в новой стратегии, в частности, предлагается с помощью «создания условий для формирования идеологии антинаркотического поведения на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры народов России».

Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это примерно 10% от всех фиксирующихся преступлений. Ежегодно от употребления наркотиков в стране умирают более 4,4 тысяч человек, сказано в документе.