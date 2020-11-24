Российский офицер получил ранение в Карабахе

Офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, азербайджанский офицер погиб, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В понедельник, 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей российских миротворцев , армии Азербайджана, местного МЧС и Международного комитета Красного креста, работала в Тертерском районе.

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер Вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести», — сообщили ТАСС в Минобороны России.

По информации военного ведомства, «российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. «Угрозы жизни нет», — уточнили в Минобороны.

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Созданные по инициативе российских миротворцев совместные группы поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта работают уже более. Найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.