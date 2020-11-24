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Трамп разрешил начать передачу власти Байдену

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп в понедельник поручил главе управления по общим вопросам администрации Белого дома Эмили Мерфи, «делать то, что необходимо» относительно передачи полномочий следующей администрации. По сути, он распорядился начать процесс передачи власти демократу Джо Байдену.

«Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим <...> борьбу, и я верю, что мы победим. Тем не менее в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что управление по общим вопросам администрации информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране.

Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

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До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату.

Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Uynachalnica

Это каким надо экспертом быть, чтобы предсказывать то, что узаконено давно?