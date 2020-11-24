Трамп разрешил начать передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп в понедельник поручил главе управления по общим вопросам администрации Белого дома Эмили Мерфи, «делать то, что необходимо» относительно передачи полномочий следующей администрации. По сути, он распорядился начать процесс передачи власти демократу Джо Байдену.

«Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим <...> борьбу, и я верю, что мы победим. Тем не менее в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что управление по общим вопросам администрации информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране.

Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

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До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату.

Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.