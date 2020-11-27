Самые яркие фильмы с Владимиром Машковым

Владимир Машков мечтал стать биологом, но стал одним из самых харизматичных актеров отечественного кино. На его счету почти шесть десятков фильмов. Он играл алкаша и олигарха, бунтаря Пугачева и царя Николая II, героев, спортсменов и множество других персонажей. Фильм с Машковым — если не знак качества, то обязательно интригующее зрелище.

27 ноября Владимир Машков отмечает день рождения. Актеру исполняется 57 лет.

«Вор»

Режиссер — Павел Чухрай, 1997 год, 16+

Действие фильма происходит осенью 1952 года. Шестилетний Санька и его молодая мама знакомятся в поезде с красавцем-военным по имени Толян. Катя влюбляется в Толяна, и они начинают жить одной семьей. Но на поверку этот бравый и обаятельный офицер оказывается вовсе не отставным военным, а профессиональным вором и мошенником.

Толян умеет выкручиваться из непростых ситуаций, очень хитер и жесток. Но его сила притягивает маленького Саню как магнит, чем и губит молодую душу. За роль Толяна Владимир Машков получил несколько премий, в числе которых «Ника». А фильм был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Идиот»

Режиссер — Владимир Бартко, 2003 год, 16+

Сюжет сериала, снятого по роману «Идиот» Федора Достоевского, рассказывает о князе Льве Мышкине. Он возвращается в Россию из Швейцарии, где несколько лет лечился от душевного недуга. В Петербурге он попадает в дом своих дальних родственников – семьи Епанчиных. Чуткий и внимательный к другим людям он оказывается в круговороте страстей и интриг.

Фото: © кадр из сериала «Идиот»

Машкову в «Идиоте» досталась роль Парфёна Рогожина — сына богатого купца, унаследовавшего после его смерти огромное состояние. В сериале актер вступил в знакомый дуэт с Евгением Мироновым, и сыграл ключевую роль в судьбе его персонажа.

«Папа»

Режиссер —Владимир Машков, 2004 год, 16+

Главная сюжетная линия в фильме «Папа» построена на отношениях отца и сына еврейской семьи. Абрам Шварц гордится своим талантливым отпрыском. И когда он становится лучшим учеником консерватории, отец едет в Москву посмотреть на своего мальчика в минуты славы. Но сын стыдится его и прогоняет. Это становится их последней встречей при жизни.

В «Папе» Машков выступил в качестве режиссера, и он же исполнил главную роль. «История, рассказанная в этом фильме, — древняя вечная история о любви, предательстве и прощении. Эта история заключена в круг жизни, по которому нас ведёт любовь к родителям», — говорил Машков о своем фильме.

«Ликвидация»

Режиссер — Сергей Урсуляк, 2007 год, 16 +

Действие сериала разворачивается в послевоенной Одессе, где царит разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Фото: © кадр из сериала «Ликвидация»

В синопсисе сериала говорится: герой Владимира Машкова наводит порядок в послевоенной Одессе. Актер сыграл в сериале подполковника милиции, начальника отдела Одесского УГРО по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.

«Экипаж»

Режиссер — Николай Лебедев, 2016 год, 6+

В центре сюжета талантливый молодой лётчик Алексей Гущин. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Его наставник — командир воздушного судна Леонид Зинченко. Когда они оказываются в опасной ситуации, только экипаж может совершить подвиг и спасти сотни жизней.

В дуэте с Владимиром Машковым, который сыграл Зинченко, снялся Даниил Козловский. Персонаж Машкова — суровый и принципиальный. Фильм «Экипаж» — ремейк одноименной картины 1979 года, в которой этого персонажа играл советский актер Георгий Жженов.

«Статский советник»

Режиссер — Филипп Янковский, 2005 год, 16+

Сюжет сериала закручивается вокруг одного происшествия. В поезде Петербург-Москва в своем купе заколот генерал Храпов. На рукоятке окровавленного клинка обнаружена таинственная метка «БГ» — знак неуловимой террористической группы. Обезвредить ее может только Фандорин. На его пути становится князь Пожарский, также расследующий это дело. Начинается смертельно опасный поединок.

Фото: © кадр из сериала «Статский советник»

Машков в сериале сыграл налетчика Тихона Богоявленского по прозвищу «Козырь». У актера не главная роль, но он составил прекрасную команду основному составу — Никите Михалкову, Олегу Меньшикову и Константину Хабенскому.

«Движение вверх»

Режиссер — Антон Мегердичев, 2017 год, 6+

Фильм рассказывает об успехе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Впервые за 36 лет была повержена сборная США. В царившей тогда раскаленной политической обстановке проигрыш означал поражение страны, и советские спортсмены, уступая в счете, буквально вырвали победу у соперника и разбили миф о непотопляемой американской команде.

Наставника сборной сыграл Владимир Машков, за эту роль его лично поблагодарил Владимир Путин. В ленте также снимались Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова.

«Пепел»

Режиссер — Вадим Перельман, 2013 год, 16+

Действие сериала переносит зрителя в СССР 1938 года. В купе поезда встречаются вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров, которому грозит арест. Чтобы избежать верной смерти Петров меняется с Пеплом одеждой, документами и забирает воровской «общак». Поступок Петрова меняет и судьбу его любимой женщины Риты, которой предстоят поиски мужа, мучительное ожидание и встреча с Пеплом, которого все теперь принимают за красноармейца.

Фото: © кадр из сериала «Пепел»

В роли бывшего капитана Красной Армии — Владимир Машков, «Пепла» сыграл Евгений Миронов, а главная женская роль оказалась у Елены Лядовой.

«Делай — раз!»

Режиссер Андрей Малюков, 1989 год, 16+

Новобранец Алексей Гаврилов попадает в часть, где царит дедовщина. Он как может сопротивляется трем «дедам», которые накануне дембеля решают по-максимуму отыграться на «черепах» за былые унижения. Вскоре он находит единомышленника. Не сумев сломить волю строптивцев, «деды» осуществляют подлую провокацию, и тогда Алексей решается на отчаянный шаг.

В фильме «Делай — раз!» Машков сыграл одну из своих редких отрицательных ролей. Он перевоплотился в сержанта Анатолия Шипова, с которым по сюжету развернулось главное противостояние. Этот фильм стал первым дуэтом Миронова и Машкова. В последующих проектах они сталкивались многократно, а пара актеров считается одной из самых ярких в кино.

«Охота на пиранью»

Режиссер — Андрей Кавтун, 2006 год, 16+

Сюжет «Охоты на пиранью» закручивается на истории повзрослевшего мальчика Прохора Громова, единственного выжившего во время аварии в тайной лаборатории, где разрабатывалось сильное отравляющее вещество. Спустя годы в эти края с особым заданием направляются инструктор спецподразделения «Пиранья» Кирилл Мазур и военный химик Ольга Хмельницкая. Громов решает сыграть с ними с опасную игру.

Фото: © кадр из сериала «Охота на пиранью»

В «Пиранье» снова Машков оказался в дуэте с Мироновым. На этот раз Машков исполнил роль положительного героя Мазура, а Миронов стал главным антагонистом. За свои роли оба актера получили премии MTV Russia Movie Awards.