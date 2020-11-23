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«Маша и Медведь» номинирован на премию Global TV Demand Awards

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Мультсериал «Маша и Медведь» стал единственным российским проектом, представленным в номинации самого востребованного детского шоу в мире по версии зарубежной премии Global TV Demand Awards, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

«В категории "Самый востребованный детский сериал" "Маша и Медведь" — единственный российский анимационный контент среди пяти финалистов», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

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В пятерку номинантов также вошли мультфильмы «Щенячий патруль», «Свинка Пеппа», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Звездные войны: Войны клонов». Победители премии будут анонсированы в январе 2021 года.

Уникальность премии Global TV Demand Awards заключается в том, что проект-победитель определяется не голосованием жюри, а глобальным спросом аудитории, учитывающим интерес зрителей на более чем 100 рынках по всему миру на всех типах медиа-платформ.

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