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Маска Грозного вышла в тренды Instagram перед премьерой сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Грозный»

Новая маска появилась в Instagram — шапка Мономаха. Ее разработали специально в честь премьеры сериала «Грозный» на канале «Россия».

Маску «Шапка Мономаха» можно примерить в «сториз» Insragram.Только за первые часы после запуска акции маску установили более 55 тысяч человек, что вывело ее в тренды социальной сети.

Сериал «Грозный» — новая историческая драма телеканала «Россия», рассказывающая об эпохе царствования Ивана IV. В проекте задействованы сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов. Все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей.

В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста — Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Премьера сериала «Грозный» стартует на телеканале «Россия» 23 ноября в 21.20.

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