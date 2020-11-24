Стартовали продажи смартфонов Asus с поворотной камерой

Открытые продажи новых флагманских смартфонов компании Asus ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro с уникальной поворотной камерой стартуют в России с 24 ноября, до этого аппараты были доступны только в официальном интернет-магазине по предзаказу.

Внешне Asus ZenFone 7 и 7 Pro почти идентичны, однако отличаются по железу. Так, младшая модель имеет «на борту» процессор Snapdragon 865, тогда как старшая может похвастаться более мощным Snapdragon 865+. Также у младшей нет оптической стабилизации на камере.

Разработчики смартфонов применили поворотный модуль камер, состоящий из трех сенсоров — с датчиками на 64 Мп (Sony IMX686), 12 Мп (Sony IMX363), а также 8-мегапиксельным модулем для оптического приближения.

Производитель полностью отказался от использования традиционной фронтальной камеры, так как подвижный модуль может одновременно использоваться на лицевой и задней части смартфона. Механизм рассчитан на 100 открытий и закрытий в день в течение пяти лет.

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Смартфоны получили экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 герц. Новинки оснащены емкой батарейкой на 5000 мАч и поддерживают 30-ваттную быструю зарядку.

Что касается официальных цен, то за Asus ZenFone 7 сейчас просят 59 990 рублей, премиальная версия Pro обойдется в 67 990 рублей. Однако после появления в открытой продаже смартфоны могут подешеветь.