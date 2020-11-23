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Стартовали продажи флагманского Huawei Mate 40 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Huawei

Открытые продажи флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro стартовали в России, до этого аппарат можно было приобрести только в официальном интернет-магазине, сообщает пресс-служба производителя.

Предзаказ нового смартфона Huawei Mate 40 Pro стартовал в России 10 ноября. Флагман стоит 89 999 рублей, за несколько дней все доступные устройства были забронированы, отмечается в сообщении. Теперь смартфон стал доступен в обычных магазинах.

Устройство с мощным процессором Kirin 9000 и ультракамерой Leica имеет безрамочный экран Huawei Horizon Display с частотой обновления 90 Гц, защиту от пыли и влаги по стандарту IP 68, а также функцию 3D-разблокировки.

Основная камера Huawei Mate 40 Pro имеет ультраширокоугольный объектив с модулем 50 МП, кинообъектив с модулем 20 МП для записи видео, а также телеобъектив перископной конструкции 12 МП, поддерживающий 50-кратное оптическое приближение.

Высокая производительность смартфона поддерживается новой версией фирменной надстройки для операционной системы Android — интерфейса EMUI 11. Аппарат также получил магазин приложений AppGallery.

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