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Samsung «похоронит» серию смартфонов Galaxy Note

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Janitors / Attribution License

Компания Samsung намерена отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. При этом поддержку фирменного пера S Pen получат смартфоны других серий.

Последним флагманом в линейке останется Galaxy Note 20 Ultra, до полного закрытия производитель планирует выпустить в серии удешевленную версию Galaxy Note 20 FE, пишет издание Ajunews со ссылкой на собственные источники.

Фактической заменой знаменитой серии станет раскладной телефон Galaxy Z Fold 3, выход которого запланирован на июнь 2021 года. Экран новинки научат работать с электронным пером S Pen, который был главной особенностью Note.

Отмечается, что Samsung рассчитывает на итоговый успех третьего поколения смартфона с гибким экраном, который в разложенном состоянии по диагонали приближается к компактным планшетам.

При этом фирменный стилус также можно будет использовать на новом смартфоне Galaxy S21 Ultra, который должен выйти в январе-феврале.

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