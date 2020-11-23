Исторический сериал «Грозный» стартует на канале «Россия»

Масштабная историческая драма «Грозный» покажет становление царя Ивана IV, создатели проекта обещают зрителям показать подлинную историю.

Сюжет сериала будет сложен по принципу летописи жизни царя. Он будет условно поделен на два этапа: ранний, когда он только начинал царствовать и тот, когда Иван IV постепенно перерождается в того самого Ивана Грозного — жестокого тирана.

Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV. Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание, утверждение Судебника, основание Печатного двора, установление торговых и дипломатических отношений с Англией, строительство Покровского собора, поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея, опричнина, битва при Молодях.

Два Ивана

Перемены в характере Ивана Грозного призваны отразить два блестящих актера. Александр Яценко — Иван IV в молодые годы, Сергей Маковецкий — после смерти Анастасии.

Перед гримерами стояла непростая задача показать исторически сложившийся стереотипный образ Ивана Грозного и одновременно сделать физически похожими друг на друга двух совершенно несхожих людей. А перед артистами – «слиться» в единый образ. Сергей Маковецкий проводил в гримерной по 2-3 часа из-за сложного пластического грима.

Работа гримеров в картине беспрецедентна. В «Грозном» больше 140 персонажей, треть и которых представлены в разных возрастах, требующих разной пластики, усов и бород – итого около 400 образов.

Декорации

Для картины в киностудии «Главкино» были построены декорации московского Кремля, где в деталях воссоздали убранство и быт той эпохи. В павильонах разместились личные палаты Ивана IV и царицы Анастасии, трапезная и Грановитая Палаты, где проходили пиры, Красное крыльцо и парадные Фроловские ворота (сегодня – Спасские).

Кроме Кремля, художники возвели декорации приказных палат, лагерь войска, рынок, хозяйственный двор, царские псарни и многое другое.

Натурная декорация средневековой Москвы перекочевала в картину из «Годунова», но с серьезными изменениями, соответствующими исторической правде. Например, Лобное место при Годунове было каменным, а для эпохи Ивана Грозного его сделали из бревен. Кремлевские стены были «красные», а при Грозном беленые.

Премьера исторической драмы «Грозный» состоится на телеканале «Россия» 23 ноября в 21.20.