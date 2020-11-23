Шахтера насмерть завалило углем в Кузбассе. ВИДЕО

Горная порода обрушилась в шахте в Новокузнецком районе Кузбасса, один человек погиб, сообщило СУ СК РФ по региону в понедельник. В Сети появилось видео инцидента с камер наблюдения.

ЧП произошло днем в воскресенье. Двое шахтеров, находясь в горной выработке, выполняли наряд на установку оборудования. Когда один из них наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. 34-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, напарник не пострадал.

СК в рамках доследственной проверки установит, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли требования безопасности при угледобыче.

Ведомство не указало предприятие, на котором произошла трагедия. По данным ТАСС, обрушение произошло в забое угольной шахты «Есаульская» (входит в «Евраз»).