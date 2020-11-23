Искусственный алмаз получили при комнатной температуре

Международной команде ученых впервые удалось синтезировать алмаз без использования высоких температур и давления. Для этого физики использовали «метеоритный» механизм образования самого твердого минерала на Земле.

В естественных условиях алмазы формируются глубоко в недрах Земли, процесс требует высокого давления и нагрева выше 1000 градусов Цельсия. Сравнительно недавно человечество научилось получать синтетические алмазы, однако на производстве нужны особые условия с высокой температурой.

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Исследователям во главе с профессором Австралийского национального университета Джоди Брэдби удалось обойтись без нагревания — они использовали сдвиговую силу, которая порождает алмазы из углерода естественным образом в результате мощных ударов метеоритов, пишет журнал Small.

Специалисты собрали установку, которая воздействует на графит мощнейшим сдвиговым усилием. После экспериментов выяснилось, что за несколько минут в такой установке при комнатной температуре графит «перерождается» в кристаллы алмаза.

Примечательно, что ученым таким способом удалось получить алмазы с гексагональной кристаллической решеткой — так называемые лонсдейлиты, которые отличаются максимальной твердостью и очень редко встречаются в природе.