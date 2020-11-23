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Министр здравоохранения в Хакасии ушел в отставку после критики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает правительство региона.

Врач из Хакасии в обращении к президенту России рассказал о нехватке мест в больницах, дефиците лекарств и других проблемах местного здравоохранения в условиях пандемии. В регион прибыли специалисты Минздрава РФ и полпред президента в СФО. Был принят ряд решений для улучшения ситуации.

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«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского Минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — говорится в сообщении.

Шевченко был назначен на пост министра в сентябре. До этого он работал в разные годы работал вице-мэром Красноярска, вице-губернатором Новосибирской области. 

Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель министра Александр Стреленко.

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