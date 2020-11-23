Двух гигантских муравьедов впервые привезли в Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк имени Шило получил из зоопарка Дании пару гигантских муравьедов, этот вид в России содержался только в Калининградском зоопарке.

Гигантские муравьеды приехали в Новосибирск 30 октября. Они были на карантине, а теперь их можно увидеть в павильоне «Тропический мир», сообщает пресс-служба зоопарка.

Пара была сформирована несколько лет назад, у них уже рождались детеныши. До прибытия Калле и Майи в Новосибирск в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке.

Вид считается довольно сложным в содержании, есть тонкости, особенно в плане кормления. Но биологам, как правило, удается составить для них сбалансированную диету. Кроме насекомых они получают фрукты, вареные яйца, фарш.

Гигантские муравьеды обитают в Южной и Центральной Америке. Вид внесен в Международную Красную книгу. Природная популяция сокращается из-за критических изменений среды обитания. Эти животные часто гибнут в лесных пожарах.