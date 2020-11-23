Microsoft впервые добавит в Word темную тему

Изображения обновленного интерфейса Microsoft Word появилось в Сети, программа впервые получит темную тему оформления.

Тестовая версия программы Insider Preview имеет затемненную ленту с инструментами и рабочую страницу. При этом некоторые элементы все-таки остаются белыми, следует из опубликованного скриншота.

Также заметны некоторые изменения в интерфейсе Microsoft Word. В частности, сверху появилось окно поиска, которое должно появиться после выхода нового пакета Microsoft 365. Также иначе помечается активная вкладка.

Ожидается, что обновленный офисный пакет Microsoft выйдет во второй половине 2021 года. При этом полный переход программ Word, Excel и других на темную тему может занять несколько лет.