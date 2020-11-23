Приложение «Помощник ОСАГО» заработало по всей России

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить документы о ДТП за 15 минут, начало работать на всей территории России, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Приложение «Помощник ОСАГО» год тестировалось в пяти регионах. Оно должно было заработать по всей стране 1 ноября, но сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Процедура оформления через приложение займет около 15 минут. Часть документов (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения поступят из личного кабинета водителя на портале «Госуслуги» и из АИС ОСАГО.

Участникам останется только проверить их правильность и выполнить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП.

В «Помощнике ОСАГО» можно оформить извещение о ДТП даже при наличии разногласий у водителей, а также — документы о ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Раньше такие функции были недоступны.