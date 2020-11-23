Стали известны подробности падения девочки с балкона в Томске

СУ СКР по Томской области раскрыл подробности «чудесного» падения девочки с четвертого этажа – малышке оказалось всего шесть лет, в момент произошедшего она была дома одна.

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Девочка упала с четвертого этажа в субботу. Случай попал на видео и удивил пользователей Сети – ребенок упал с большой высоты, встал и пошел. Позже медики подтвердили, что девочка не получила даже переломов.

«Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома», – сообщило следствие в понедельник. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.