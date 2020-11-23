Ретро-игра стала самой дорогой в мире

Редкую копию игры Super Mario 3 продали на аукционе Heritage за 156 тысяч долларов, что сделало ее самой дорогой видеоигрой в мире, говорится в сообщении аукционного дома. В пересчете на российскую валюту игра обошлась покупателю почти в 12 миллионов рублей.

Торги стартовали с отметки 62 тысячи долларов, за игру боролись 20 человек. Проданный картридж Super Mario 3 выделялся отличным физическим состоянием, а также редкой обложкой, тираж которой был минимален.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал первой части Super Mario. В июле 2020 года картридж этой игры с редкой черной обложкой продали анонимному коллекционеру на аукционе за 114 тысяч долларов.

Super Mario 3 — видеоигра в жанре платформенной аркады, разработанная и изданная Nintendo для консоли NES. Релиз игры в Японии состоялся осенью 1988 года, в Европе и США она появилась в 1990 году. Игра считается одной из самых прибыльных в истории индустрии.