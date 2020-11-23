Омич перенес на плечах 400-килограммовый автомобиль

Омич Дмитрий Скосырский стал победителем всероссийского турнира «Люди сильнее машин» – он смог перенести на плечах 400-килограммовый автомобиль и отбуксировать погрузчик весом в 7 тонн.
Турнир по силовому экстриму «Люди сильнее машин» прошел в Севастополе в минувшие выходные. В нем приняли участие спортсмены из 11 городов, в том числе омич Дмитрий Скосырский, сообщила в понедельник пресс-служба «СТБ-Охрана».
За день турнира силачам нужно было перенести на своих плечах автомобиль весом 405 килограммов, затем ручной буксировкой канатом переместить погрузчик с автомобилем общим весом 7 тонн. В третьем упражнении сделать кантовку покрышки, а потом перенести автомобиль, удерживаемый с одной стороны, за параллельные рукояти и тяжелую покрышку на расстояние 20 метров.
Омич обошел своих соперников с большим отрывом. «Несмотря на то, что сейчас пандемия и турниров намного меньше чем обычно, я свои тренировки не пропускал ни разу. Всё это не совсем просто, но это мой образ жизни. А победы на соревнованиях – это показатель всех наработанных мною результатов. Сейчас пока идём на высоте! Работать не прекращаем», – рассказал омич.
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