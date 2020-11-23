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«Непосредственно Каха» закрепил лидерство в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Комедия «Непосредственно Каха» вторую неделю подряд становится лидером проката, фильм снова собрал больше всего зрителей за прошедшие выходные.

За прошедшие выходные комедия «Непосредственно Каха» собрал 92 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com. Главными героями фильма «Непосредственно Каха» стали персонажи одноименного YouTube-шоу. В комедии снялись Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая и другие актеры.

В первые выходные проката «Непосредственно Каха» показала лучший старт по кассе, собрав 230 миллионов рублей. Для сравнения, боевик Кристофера Нолана «Довод» собрал в первый уикенд на 40 миллионов меньше.

По сюжету полнометражной комедии, Каха влюбляется в прекрасную Софу. Но, чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Перед героем встает выбор между любовью и дружбой.

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