Предсказано редчайшее астрономическое явление

После захода Солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, рассчитали американские астрономы. Так близко две самые крупные планеты Солнечной системы не подходили со времен Средневековья.

Сближения Сатурна и Юпитера происходят примерно раз в 20 лет, однако на минимальное расстояние эти планеты подходят очень редко. Последний раз такое сближение наблюдалось 4 марта 1226 года, передает phys.org.

Астрономы отмечают, что в случае безоблачной погоды наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора. Наблюдения возможны невооруженным глазом, однако оптимальнее использовать бинокль или телескоп.

Перепутать эти планеты при наблюдении невозможно — Юпитер примерно в 12 раз ярче Сатурна на ночном небе. При максимальном уровне блеска Юпитер уступает по яркости лишь Венере, Луне и Солнцу. Сатурн находится в небе рядом с Юпитером, в бинокль можно даже увидеть его кольца.