Сотрудница банка из Новосибирска стала «Мисс офис 2020». ФОТО

Специалист по подбору персонала банка «Открытие» Анна Локтионова из Новосибирска выиграла конкурс «Мисс офис 2020», сообщается в официальной группе конкурса во «ВКонтакте».

Финал конкурса прошел в Москве вечером 22 ноября. Победительницей второй год подряд становится девушка из Новосибирска. В этом году корону и 2 миллиона рублей получила специалист по подбору персонала банка «Открытие» Анна Локтионова.

Девушка также работает моделью, режиссирует модные показы, учит девушек правильному дефиле, занимается танцами.

Конкурс «Мисс офис» прошел в этом году в 11 раз. В нем принимают участие сотрудницы офисов по всей стране в возрасте от 20 до 35 лет. В полуфинале девушек было 100, а в финале за корону сражались 30 красавиц.