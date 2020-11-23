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Читинка потребовала неустойку за несостоявшийся отдых во Вьетнаме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Natalia_Kollegova / Pixabay License

Забайкальский краевой суд отказал жительнице Читы во взыскании с туроператора неустойки за отмененную в марте поездку во Вьетнам. Истица потребовала вернуть ей деньги за тур, а также компенсировать моральные страдания, сообщила пресс-служба суда.

Правительство России весной, в разгар первой волны коронавируса запретило поездки в другие страны. Тысячи туров для российских гостей были отменны. А туристический бизнес, по оценке АТОР, за неполный год потерял около 1,3 триллиона рублей.

В Чите одной из туристок также пришлось отказаться от поездки во Вьетнам в апреле. Женщина пришла к турагенту и туроператору и потребовала вернуть ей 157 тысяч рублей, которые она заплатила за путевку. Но она так и не получила деньги.

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Она подала в суд, и первая инстанция постановила взыскать с туроператора стоимость турпутевки, а также неустойку в размере 10 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 89 тысяч рублей.

Но краевой суд решил, что туроператор отменил поездку не по своей воле — пандемия входит в перечень обстоятельств непреодолимой силы. 

Краевой суд отменил решение о выплате неустойки, штрафа и морального вреда, и предоставил ответчику отсрочку в выплате стоимости путевки до 31 декабря 2021 года.

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