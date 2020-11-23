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Водитель Infiniti сбежал с места двойного ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Водитель Infiniti бросил машину и ушел после столкновения с двумя автомобилями, в ДТП пострадали два человека, сообщает УГИДД по Новосибирску.

В понедельник в 07.25 по местному времени водитель автомобиля Infiniti FX50 ехал по улице Печатников и у дома №22 столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Toyota Passo, а затем еще и с Renault Logan.

«В результате ДТП девушка водитель Toyota с травмами доставлена в больницу, а также пассажир Renault с различными травмами был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Водитель Infiniti FX50 бросил машину и покинул место ДТП. Водителю, покинувшему ДТП, в котором он был участником, грозит административный арест до 15 суток. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев сообщить информацию о водителе Infiniti FX50.

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